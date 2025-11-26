Ciudad Juárez— A pesar de más de cuatro horas de negociaciones en la Ciudad de México, ayer martes el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano confirmó que no hubo avances ni acuerdos en la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), manteniendo en incertidumbre el conflicto que ya ha generado bloqueos carreteros en distintos estados del país.

@juareznoticias.com Campesinos ven nulos resultados y advierten: se vienen protestas más fuertes en todo el país ♬ Suspense – DJ EV

Arturo Rentería, representante en Ciudad Juárez del Frente Nacional, expresó que entre los productores hay incertidumbre sobre si realmente habrá un acuerdo con el gobierno federal, pues hasta el momento no se han planteado soluciones claras a las demandas del movimiento.

“Si no hay acuerdo, el gobierno sabrá de qué estamos hechos”, advirtió. Señaló que, de mantenerse la falta de respuestas, se redoblarán las acciones en todo el país y, en su momento, darán a conocer los siguientes pasos para continuar con la resistencia campesina.

Los dirigentes nacionales argumentaron que la minuta presentada por las autoridades “no incluye propuestas concretas” respecto a precios justos para las cosechas, seguridad en carreteras y la cancelación de investigaciones judiciales contra productores que participaron en bloqueos recientes.

Ante la falta de avances, el movimiento anunció que los cierres carreteros continuarán e incluso podrían intensificarse durante los próximos días.