Será el próximo 12 de noviembre cuando la cantante Juarense Floricel Ortega, cante como solista en el Auditorio Nacional de la CDMX, en un concierto sinfónico en homenaje al ídolo de Juárez, Juan Gabriel.

El concierto dará inicio a partir de las 20:00 horas en el Auditorio Nacional, en donde, además, habrá 300 músicos en escena, con 85 instrumentistas y 250 voces en coro, El toque vibrante de un mariachi y seis artistas con inigualable voz.

Será un homenaje donde la música sinfónica y la canción popular se unirán para celebrar el legado de nuestro ídolo eterno.

Floricel Ortega, es abogada egresada de la UACJ y formada artisticamente y estando actualmente activa en la asociación civil Amigos de la Orquesta Esperanza Azteca de ciudad Juarez.

Actualmente radica en ciudad de México y ahi ha tenido la oportunidad de participar como parte del coro con la orquesta Camerata Opus 11 y de ahi la invitaron para participar como solista en el homenaje a Juan Gabriel.

Quienes deseen acudir a recordar al ídolo de la mejor frontera de México, podrán adquirir sus boletos en:

https://www.ticketmaster.com.mx/event/3D006316D5B145A3