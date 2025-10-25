La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), a través del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), impartió una capacitación especializada enfocada en la atención a sobredosis por fentanilo a distintas corporaciones municipales y federales.

Durante siete días, el instructor Manuel Sotelo dirigió la formación teórica y práctica sobre la atención inmediata a personas afectadas por el consumo de fentanilo, así como las medidas preventivas, el embalaje seguro y el uso correcto del equipo de protección durante las intervenciones.

La capacitación se impartió a elementos de la Guardia Nacional, así como a elementos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Policía Municipal de Cuauhtémoc y a la Policía Federal de Resguardo de Edificios, en el municipio de Cuauhtémoc.

Lo anterior con el objetivo de proteger la integridad del personal operativo ante posibles exposiciones a sangre u otros fluidos corporales, reduciendo riesgos durante la atención de emergencias, por lo que se abordaron los niveles de protección personal, desde el uso básico de cubrebocas hasta el manejo de trajes aislantes especializados.

Además de primeros auxilios para la aplicación del medicamento que contrarresta los efectos del fentanilo, con respaldo de personal paramédico de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado (URGE) y del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Chihuahua (CRUM)

Asimismo, los participantes recibieron orientación sobre las diferentes presentaciones y formas de consumo del fentanilo detectadas en el estado, información clave para la correcta identificación de sustancias durante operativos.

Cabe destacar que en Chihuahua se han registrado 14 muertes por sobredosis de fentanilo en los últimos años, lo que refuerza la importancia de estas acciones de capacitación y prevención.

Esta iniciativa responde a las instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y se desarrolla en el marco de la campaña interinstitucional “Fenta No”, impulsada por la Gobernadora Maru Campos Galván, con el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes y proteger la vida de las y los chihuahuenses.

La Policía del Estado mantiene una coordinación constante con instituciones federales y locales para atender la problemática del consumo de drogas sintéticas, fortaleciendo la respuesta operativa y preventiva en todo el territorio estatal.