Chihuahua

Capacitan a estudiantes de la Facultad de Derecho sobre las ciencias forenses en la búsqueda de personas

“Importancia de las ciencias forenses en el sistema nacional de búsqueda de personas” fue la interesante conferencia que impartió a estudiantes de la Facultad de Derecho, el Titular de la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua de la Fiscalía Especializada en investigación a Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Mtro. Víctor Alfredo Hinojos Paredes.

El ponente dijo que el objetivo de la Comisión Local de búsqueda, que se creó en julio de 2018 en la entidad, es crear planes y políticas públicas que ayuden a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Explicó que este organismo se activa cuando se entera de alguna desaparición a través de noticias, la solicitud de familiares, de agentes de MP, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Mencionó que algunas de las acciones para encontrar a personas con vida son la pega de cédulas de búsqueda y/o recompensas, entrevistas de avistamientos, consulta de sistemas informáticos, bases de datos y registros de las instancias contempladas; mientras que para localizar a personas sin vida se realizan prospecciones, cateos e intervenciones de inmuebles, rastreo, ubicación de fosas clandestinas y rastreos aéreos.

El comisionado indicó que para la identificación de restos humanos incluye estudios de lofoscopia forense, odontología, genética, antropología, medicina general, entre otros. Todos estos procedimientos se realizan siguiendo un protocolo homologado para la búsqueda de personas.

Cabe señalar que esta charla forma parte de las diversas actividades que realiza la Facultad de Derecho en el marco de las Jornadas de Ciencias Jurídicas y Forenses que se desarrollan del 8 al 29 de octubre.

