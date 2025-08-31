La Coordinación Estatal de Protección Civil(CEPC) llevó a cabo una capacitación especializada en operaciones aeromédicas, con el objetivo de reforzar las capacidades del personal médico, así como del paramédico voluntario y operativo.

Esta iniciativa busca actualizar conocimientos y protocolos en la atención de emergencias con pacientes críticos que requieren de traslado aéreo, con el fin de asegurar una respuesta más eficiente y segura en situaciones de alta complejidad.

Durante más de 16 horas teórico-prácticas, el personal participante recibió instrucción por parte de especialistas altamente capacitados en medicina prehospitalaria, estabilización de pacientes, coordinación interinstitucional, supervivencia y manejo en escenarios de riesgo.

Además la formación incluyó simulaciones, revisión de casos reales y prácticas supervisadas, con énfasis en la toma de decisiones bajo presión y el trabajo en equipo.

La capacitación busca fortalecer la preparación técnica del personal que interviene en traslados aeromédicos, donde cada segundo es crucial.

También se abordaron temas como la evaluación inicial del paciente, manejo avanzado de vía aérea, control de hemorragias, monitoreo en vuelo y comunicación efectiva entre unidades médicas y operativas.

Como parte del cierre del programa, se realizó una práctica real en las instalaciones del hangar de Gobierno del Estado, con la aeronave Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Esta actividad permitió al personal aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno operativo controlado, la réplica de condiciones reales de evacuación y atención en vuelo.