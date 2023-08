By

Un total de 70 jóvenes a quienes les interese el tema de la plomería, podrán recibir capacitación gratuita dentro del programa “Jale por el Agua”. Diez de ellos obtendrán plaza temporal en la J+ y los restantes serán ubicados laboralmente en otras empresas de la ciudad.

Esta actividad la llevará a cabo Jóvenes Constructores de la Comunidad Juárez, en convenio con The Trust For the Americas y en colaboración con los Centros Comunitarios del Estado de Chihuahua e ICATECH.

El curso tendrá una duración de tres meses y está orientado a ofrecer Habilidades Blandas y capacitación técnica en plomería para jóvenes entre los 18 y 29 años que no estudien ni trabajen, quienes serán vinculados a un área laboral. Se pretende de esta manera promover el desarrollo humano y mejorar las opciones de empleabilidad y reinserción escolar para jóvenes de comunidades marginadas.

Con este programa, se busca otorgar a los jóvenes las herramientas necesarias para incorporarse al área laboral y continuar con su preparación profesional y personal.

Además de la capacitación en plomería, quienes se integren al programa recibirán en cuatro meses formación en las conocidas como Habilidades Blandas (liderazgo, comunicación, asertividad, trabajo emocional, comprensión lectora, habilidades digitales, trabajo en equipo), así como capacitación para el empleo certificado, mentorías y acompañamiento personalizado y acompañamiento para búsqueda de empleo en el sector público o privado.

El registro podrá realizarse durante todo el mes de agosto y los requisitos son:

• Tener entre 18 y 29 años de edad, preferentemente.

• Tener deseos de superarse.

• Disponibilidad de horario (lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm)

• Acta de nacimiento (2 copias)

• CURP (2 copias)

• Credencial de elector (2 copias)

• Comprobante de domicilio (2 copias)

Los cursos se dictarán en los centros comunitarios Águilas de Zaragoza y Granjas de Chapultepec, en cada uno de los cuales se capacitará a 35 personas.

Los interesados podrán registrarse de manera presencial en el primero de ellos, ubicado en Ejido el Vergel s/n, en la colonia Águilas de Zaragoza, C.P. 32551, de lunes a viernes entre las 9 am y las 11 am y los sábados de 9 am a 1 pm. También pueden inscribirse en el teléfono 656 217 1838 o a través de Facebook en Jóvenes Constructores de la Comunidad Juárez.