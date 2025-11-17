• En operativo conjunto entre la AEI, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, también aseguraron dos vehículos de lujo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, detuvieron a 10 personas en términos de flagrancia con armas de fuego y drogas, por lo que fueron consignados al Ministerio Público del fuero común por delitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención tuvo lugar ayer domingo en las calles Plata y Gardenias, de la colonia Bellavista, en donde fueron asegurados para investigación, dos vehículos.

Los detenidos son siete masculinos y tres femeninas:

José Luis M. L., de 44 años; Axel Armando P. L., de 25 años; Christian Román S. C., de 18 años; Ernesto S. B., de 26 años; Miguel Ángel F. N., de 29 años; Alan M. H., de 20 años; José Luis E. S., de 45 años; Daisy Alejandra C. C., de 19 años; Vanessa Lizeth R. L., de 25 años, así como Karla Betania O. E., de 20 años de edad.

Los indicios asegurados, son los siguientes:

Arma corta de fuego en color negro, con un cargador con 14 cartuchos útiles. Arma de fuego corta en color negro con cachas en color blanco, con un cargador con tres cartuchos útiles calibre 45 y 3 cartuchos útiles con la leyenda MATCH RA 60. Arma corta de fuego color negro, sin cargador. Arma de fuego tipo larga en color negro con culata y empuñadura en color beige, con un cargador con 10 cartuchos útiles calibre 223. 32 envoltorios de plástico trasparente que en su interior contiene un polvo blanco y fino con las características de la cocaína dando un peso total de 13 gramos. Vehículo color blanco de la marca Mercedes, CLA 250, año 2022. Vehículo color gris de la marca Porsche Macans, año 2015.

Los detenidos y lo asegurado, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).