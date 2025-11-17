• En operativo conjunto entre la AEI, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, también aseguraron dos vehículos de lujo
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, detuvieron a 10 personas en términos de flagrancia con armas de fuego y drogas, por lo que fueron consignados al Ministerio Público del fuero común por delitos contra la salud y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La detención tuvo lugar ayer domingo en las calles Plata y Gardenias, de la colonia Bellavista, en donde fueron asegurados para investigación, dos vehículos.
Los detenidos son siete masculinos y tres femeninas:
José Luis M. L., de 44 años; Axel Armando P. L., de 25 años; Christian Román S. C., de 18 años; Ernesto S. B., de 26 años; Miguel Ángel F. N., de 29 años; Alan M. H., de 20 años; José Luis E. S., de 45 años; Daisy Alejandra C. C., de 19 años; Vanessa Lizeth R. L., de 25 años, así como Karla Betania O. E., de 20 años de edad.
Los indicios asegurados, son los siguientes:
- Arma corta de fuego en color negro, con un cargador con 14 cartuchos útiles.
- Arma de fuego corta en color negro con cachas en color blanco, con un cargador con tres cartuchos útiles calibre 45 y 3 cartuchos útiles con la leyenda MATCH RA 60.
- Arma corta de fuego color negro, sin cargador.
- Arma de fuego tipo larga en color negro con culata y empuñadura en color beige, con un cargador con 10 cartuchos útiles calibre 223.
- 32 envoltorios de plástico trasparente que en su interior contiene un polvo blanco y fino con las características de la cocaína dando un peso total de 13 gramos.
- Vehículo color blanco de la marca Mercedes, CLA 250, año 2022.
- Vehículo color gris de la marca Porsche Macans, año 2015.
Los detenidos y lo asegurado, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).