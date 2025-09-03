Caracas y Washington se encuentran nuevamente en un punto de confrontación tras la difusión de un video publicado por Estados Unidos en el que se muestra la destrucción de una embarcación, supuestamente venezolana, vinculada al narcotráfico. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que las imágenes no son reales y que fueron fabricadas mediante herramientas de inteligencia artificial (IA).

El ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, denunció que el material audiovisual carece de autenticidad y responsabilizó al senador Marco Rubio de “manipular al presidente Donald Trump” con pruebas falsas. “Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, escribió en redes sociales.

Ñáñez compartió incluso la respuesta que obtuvo del sistema de IA de Google, Gemini, al analizar el video. El modelo indicó que “es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial”, señalando como evidencia las explosiones poco realistas, el agua estilizada y la aparición de artefactos gráficos característicos de contenidos generados artificialmente. El texto “SIN CLASIFICAR” y una marca de agua de origen desconocido reforzaron las sospechas del ministro.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó en su cuenta de Truth Social que el ataque ocurrió y que fue ordenado directamente por él. Según su declaración, la embarcación estaba operada por miembros del Tren de Aragua, una organización criminal que Washington ha catalogado como “narcoterrorista”. Trump aseguró que 11 integrantes de la banda murieron en el operativo.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en acción. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en este ataque”, afirmó el mandatario, quien advirtió que este tipo de operativos servirán como mensaje a otros grupos criminales.

La denuncia venezolana abre un nuevo frente de discusión sobre el uso de inteligencia artificial en conflictos geopolíticos. Para Caracas, el supuesto video es una prueba de la manipulación de Washington para justificar acciones militares. Para Washington, se trata de evidencia de un operativo legítimo contra un grupo que acusa de operar bajo órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

La controversia sigue creciendo en redes sociales, donde usuarios debaten si el material difundido es una prueba militar o un deepfake utilizado en medio de la escalada de tensiones entre ambos países.