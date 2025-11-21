La atención internacional está puesta en México, no sólo por la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también porque el país llega a la antesala del evento deportivo más visto del mundo como la tercera nación con más criminalidad del mundo, según el informe “Global Organized Crime Index” 2025.

El análisis internacional, indica que México tiene una criminalidad del 7.68%, un índice que pone a nuestro país a la par con Colombia (7.82) y Myanmar (8.08), naciones que en el ranking internacional lideran el segundo y primer puesto respectivamente.

En entrevista con Publimetro, el experto en seguridad, Otto René Cáceres Parra, rechazó que este panorama tenga una repercusión negativa para nuestro país rumbo al Mundial – donde México es anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá – dado que la estrategia en seguridad del Gobierno de Sheinbaum está dando resultados.

“En cuestión de extorsión estamos en números rojos. Pero, el Gobierno Federal y su estrategia está empezando a dar resultados porque está basada en una generación de productos de inteligencia para el ataque a los grupos del crimen, y la generación de estas herramientas no es de un día para otro”, comentó.

Asimismo, Cáceres Parra descartó que el Gobierno de Donald Trump, use como pretexto esta información para buscar una intervención en nuestro territorio y combatir al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dado que el tráfico de armas – que son fabricadas en Estados Unidos – son parte del problema.

“El informe es claro, marca que parte de la problemática es el fentanilo, que si bien es producido en México y consumido en Estados Unidos; y el tráfico de armas que allá las producen y nosotros las compramos para mantener a los grupos del crimen”, acotó.

Pese a que este informe refuerza la narrativa – del presidente Trump – sobre que México está gobernado por los cárteles, René Cáceres, descartó la idea de que los grupos criminales – tal como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación – pudieran sabotear la Copa Mundial de la FIFA.

En términos del Mundial, tendríamos que preocuparnos, si hubiera una cuestión en terminos de terrorismo. Pero, creo que el narco es consciente de que no es buena idea confrontarse con el Estado en términos del Mundial, porque podría intervenir Estados Unidos que también es sede”, expuso.

Por ello, Cáceres Parra insistió en que el Gobierno de México, tiene la capacidad armamentística, logística, operativa, de inteligencia para hacerle frente al narcotráfico y posibles atentados que pudiera cometer el narco.

A través de solicitudes de información – realizadas por Publimetro – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que entre el 2018 y septiembre del 2025, decomisó al narco un total de 60 mil 336 armas, entre ellas rifles de francotirador, lanzagranadas, barrets y rifles AK – 47.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de México, también habrían incautado a los cárteles de la droga, un total de 685 narcotanques, los cuales son usados por el crimen organizado durante los enfrentamientos armados – ya sea contra grupos rivales o fuerzas federales.

