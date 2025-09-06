La Fiscalía de Distrito Zona Centro investiga tres querellas presentadas por igual número de personas que se dijeron afectadas en un fraude en la compra de viviendas cometido por la empresa denominada QL Motors México (Centauro Motors).

Como parte de las indagatorias ministeriales, agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, ejecutaron una orden de cateo en el domicilio de la imputada, en busca de documentación y diversa evidencia.

Además, la mañana de este sábado elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, que integran la Unidad, catearon las oficinas de la empresa también con base en la orden judicial emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.

De acuerdo con lo relatado por las personas querellantes, la empresa ofrecía venta de casas por medio de mensualidades, de las cuales pedían a manera de un anticipo, alrededor de 18 mil pesos, que pagaban por transferencia bancaria.

Señalaron que QL Motors utilizó un anuncio en la plataforma socio digital Facebook, con el eslogan “Compra tu casa mientras la rentas” bajo el nombre de Centauro Motors.

Las personas afectadas relataron que fueron citadas en el domicilio de la empresa, ubicado en la plaza comercial establecida en el boulevard Ortiz Mena, número 4015, local 2, donde les hacían la oferta.

Una de las víctimas que presentó su querella, señaló que fue atendido por una persona, quien realizó el contrato y le dio los datos para que hiciera la transferencia del monto acordado para reservar la propiedad.

Dijo que posteriormente realizó las transferencias en septiembre, y en el entendido de que cubriría la primera mensualidad en octubre, pero repentinamente la misma persona que apertura el contrato le advirtió que ya no lo hiciera porque la empresa era “un fraude”.

Hasta este viernes 5 de septiembre, fueron tres personas las que acudieron a interponer la denuncia formal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.