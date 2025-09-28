Inicio » Católicos marchan con la Virgen de Guadalupe en acto de fe contra la idolatría
Ciudad JuárezPortada

Católicos marchan con la Virgen de Guadalupe en acto de fe contra la idolatría

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Ciudad Juárez.— Este sábado 27 de septiembre, católicos de la ciudad realizaron el rezo de un Rosario en público como una manifestación de fe, en busca de la paz y en desagravio contra la idolatría que, señalaron, se presenta cada vez más en la sociedad.

El acto religioso se llevó a cabo por la tarde en la Zona Centro, dentro del evento denominado Letras de Ciudad Juárez, que inició en la intersección de las calles Francisco Villa y 16 de Septiembre.

Los participantes vistieron de blanco en honor a la Pureza de la Virgen María y, con el rezo del Rosario, expresaron abiertamente su fe ante cientos de transeúntes que se encontraban en el lugar.

En reverencia a la Virgen de Guadalupe, grupos de matachines se sumaron a la jornada y encabezaron una procesión hasta la Catedral de Ciudad Juárez.

banner

Durante el recorrido, los fieles llevaron consigo la imagen de la Virgen Guadalupana y entonaron cantos tradicionales, mientras cada vez más personas se unían a la marcha.

La procesión concluyó frente a la Catedral, donde los asistentes renovaron su compromiso de mantener la devoción a la Virgen y de promover la paz en la comunidad.

You Might Also Like

You may also like

Rosario en público por la paz reúne a cientos en el Centro...

Asisten más de 500 participantes a la Escuela para Padres en los...

Entrega Alcalde obras de pavimentación a vecinos de calle Alfonso Montenegro

Mantiene Obras Públicas actividades de bacheo en diversas zonas de la ciudad

Obtiene Juarense oro en Abierto Mexicano, y gana boleto para Mundial Infantil...

Reitera Alcalde apoyo a Asociación de Ingenieros y Arquitectos y pide cerrar...

Juárez noticias All Right Reserved.