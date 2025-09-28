Ciudad Juárez.— Este sábado 27 de septiembre, católicos de la ciudad realizaron el rezo de un Rosario en público como una manifestación de fe, en busca de la paz y en desagravio contra la idolatría que, señalaron, se presenta cada vez más en la sociedad.

El acto religioso se llevó a cabo por la tarde en la Zona Centro, dentro del evento denominado Letras de Ciudad Juárez, que inició en la intersección de las calles Francisco Villa y 16 de Septiembre.

Los participantes vistieron de blanco en honor a la Pureza de la Virgen María y, con el rezo del Rosario, expresaron abiertamente su fe ante cientos de transeúntes que se encontraban en el lugar.

En reverencia a la Virgen de Guadalupe, grupos de matachines se sumaron a la jornada y encabezaron una procesión hasta la Catedral de Ciudad Juárez.

Durante el recorrido, los fieles llevaron consigo la imagen de la Virgen Guadalupana y entonaron cantos tradicionales, mientras cada vez más personas se unían a la marcha.

La procesión concluyó frente a la Catedral, donde los asistentes renovaron su compromiso de mantener la devoción a la Virgen y de promover la paz en la comunidad.