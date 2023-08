“Estamos contentos pues una jueza federal ha dado dos amparos en contra del famoso tarifazo, el incremento de la tarifa de transporte público” dijo el diputado de morena, Benjamín Carrera, tras la determinación de un tribunal federal de valorar como ilegal y violatorio a la ley General de Transporte en sus artículos 156 y 157, donde no se encontró un argumento real para que se haya impuesto el aumento a la tarifa de hasta 12 pesos, en el estado.

“Aunque debemos aclarar que el tema no está terminado, tengo entiendo que el gobierno del Estado está usando su derecho y solicitó una revisión a estos amparos” advirtió el morenista.

Quien además dijo que, si bien se tiene que seguir dando la lucha, esta determinación de juzgado, también aclara que siempre tuvieron la razón, que el aumento a la tarifa del transporte público es ilegal, y que no debió darse de la forma en que se dio.

“Yo en lo personal tuve la posibilidad de hacer una serie de preguntas a la Secretaría General de Gobierno, pero no hubo respuesta; y también he solicitado información al Consejo Consultivo de Transporte, que por cierto no es ciudadano y que aprobó el aumento de la tarifa, y al cual he solicitado se integren además de ciudadanos diputados de las diferentes regiones” destacó.