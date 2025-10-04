La Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la ceremonia de graduación de los programas de Ingeniero en Ecología (LVIII Generación Semestral y LII Generación Cuatrimestral), Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción (LXI Generación Semestral y XL Generación Cuatrimestral), así como de los programas de posgrado: Maestría en Ciencias (XC), Maestría en Ecología y Medio Ambiente (XVI), Maestría en Estadística Aplicada (XXXIII) y Doctor in Philosophia (LXIII).

En su mensaje a los graduados, el Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Secretario General de la UACH, señaló: “En la vida, los errores no son fracasos, son lecciones. Cada tropiezo les dará la oportunidad de levantarse con más fuerza y más sabiduría. El verdadero éxito no está en evitar las caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con la confianza de que cada intento los acerca más a lograr sus sueños. Recuerden siempre que el talento abre puertas, pero es la dedicación diaria la que las mantiene abiertas”.

Por su parte, el Dr. Alfredo Pinedo Álvarez, Director de la Facultad de Zootecnia y Ecología, resaltó la importancia del tiempo y del espacio como elementos que forman profesionistas y ciudadanos comprometidos con el futuro: “Vivimos en una época que demanda carácter, visión y compromiso. Nuestros egresados deben ir de la mano con los cambios de la globalización, el cambio climático y la sustentabilidad, para aportar soluciones responsables que fortalezcan a la sociedad y al medio ambiente”.

Durante la ceremonia, se destacó la excelencia académica de los estudiantes, reconociendo a los mejores promedios: Andrea Cepeda Mestre, del programa de Ingeniería en Ecología, con 9.58, así como Valeria Torres Jacobo, del programa de Ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, con 9.20.

Con esta ceremonia, la Facultad de Zootecnia y Ecología refrenda su compromiso de formar profesionistas altamente capacitados, con visión crítica y humanista, preparados para enfrentar los desafíos actuales y contribuir al desarrollo sostenible de Chihuahua, de México y del mundo.