La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cumple 52 años, pero el ambiente no es de celebración. La decisión de reservar por cinco años toda la información sobre el concierto de Alejandro Fernández no sólo huele a opacidad: es un reflejo de una institución que parece más preocupada por administrar su imagen que por rendir cuentas.

El rectorado decidió ponerle candado a todo; contratos, convenios, presupuestos, dictámenes; con el argumento de que son “documentos preliminares”. Pero ¿preliminares de qué, si el evento ya está montado y los boletos agotados? Reservar lo que ya existe es el equivalente institucional de decir “no te metas, no preguntes”.

En medio del silencio generalizado, solo el Sindicato Independiente del ICB tuvo el valor de pronunciarse en contra de este gasto desmedido, mientras los sindicatos tradicionales, fieles a su papel de comparsa, guardaron silencio. Esa es la verdadera metáfora del momento: unos pocos que se atreven a hablar y una estructura completa que se acomoda en la opacidad.

Y sí, los boletos se agotaron. Pero eso no significa que haya un voto de confianza hacia la administración. La gente es práctica: si le ofreces un concierto de Alejandro Fernández, lo toma. De eso a creer que lo haces bien, hay un abismo.

Lo más preocupante no es el costo, sino el silencio. En un año en que la UACJ debería presumir madurez, la universidad parece más encerrada que nunca. Celebra medio siglo de existencia, pero lo hace blindando la información y confundiendo la fiesta con la rendición de cuentas.

Y lo que viene no será menor. La universidad ha abierto una grieta de desconfianza que no se cerrará con discursos ni espectáculos. Cada reserva de información, cada silencio cómplice y cada gesto de soberbia institucional alimenta un clima de ruptura con su comunidad.

Si la UACJ no corrige el rumbo, el costo real del concierto no se medirá en millones de pesos, sino en algo más difícil de recuperar: la credibilidad, la confianza y el orgullo de pertenecer a ella.