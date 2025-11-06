La Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) celebró 17 años de su fundación, con una ceremonia conmemorativa efectuada en Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, en la cual se anunció la apertura del nuevo programa educativo de Ingeniería en Electromovilidad.

El evento fue encabezado por el rector, Cristopher James Barousse y contó con la presencia de autoridades educativas, representantes del sector empresarial y de la sociedad civil, ex rectores, estudiantes, y personal docente y administrativo de la institución.

James Barousse destacó que durante el último año la matrícula escolar se incrementó un 41 por ciento, además se estrenaron tres rutas de camiones exclusivas para el alumnado y se habilitó una estación de autobús con wifi y vigilancia.

Añadió que se han implementado acciones para promover el arte y la cultura, se establecieron alianzas estratégicas con empresas y asociaciones civiles, y recientemente se construyó un corredor que conecta los edificios para una movilidad interna segura.

Dicha obra se efectuó con el apoyo de las constructoras que hacen desarrollos de vivienda aledaños a la Universidad.

La institución inició operaciones en 2008 con una matrícula de 230 estudiantes y tres programas educativos: Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica Automotriz. y Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas.

En 2012 se puso en operación la Ingeniería en Tecnología Ambiental, posteriormente la Ingeniería Industrial en 2024 y la nueva carrera de Ingeniería en Electromovilidad, que arranca en este 2025.

El año pasado se tuvo la apertura de la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica y la Maestría en Automatización de Procesos Industriales.

En 2010 la UPCH estrenó sus propias instalaciones en avenida Teófilo Borunda No.13200, en una superficie de 22 hectáreas. Actualmente cuenta con 5 edificios que albergan 34 aulas, 26 laboratorios, un hangar, un túnel de viento, un avión, una biblioteca y una cafetería.

Durante 17 años la UPCH ha formado y titulado a 1, 864 jóvenes. En la actualidad se cuenta con una matrícula de 1, 034 estudiantes, que son atendidos por 57 docentes y 41 trabajadores administrativos.

La institución obtuvo la certificación internacional para organizaciones educativas ISO 21001:2018, además del reconocimiento del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca).