Celebra Yesenia Reyes nuevas instalaciones de la Fiscalía Zona Noroeste en Nuevo Casas Grandes

La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Yesenia Reyes, celebró la inauguración de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, acto encabezado por la gobernadora Maru Campos, el fiscal de Distrito y el Mtro. Jorge Chánez Peña, secretario de Obras Públicas, quienes presentaron las nuevas instalaciones destinadas a fortalecer la atención y respuesta en materia de procuración de justicia.

Durante el evento, se destacó que esta obra representa un avance significativo para la región, al dotar al noroeste del estado de un espacio moderno, funcional y equipado para mejorar la eficiencia en los procesos de investigación y atención ciudadana.

La diputada Yesenia Reyes, integrante del presídium, señaló que esta inauguración marca un hecho relevante para las y los habitantes del Distrito 01:

“Contar con instalaciones de este nivel es un paso firme para garantizar servicios más ágiles, dignos y cercanos. Esta Fiscalía se convierte en una de las mejores del estado, gracias a su infraestructura moderna y a la capacidad técnica con la que fue equipada”.

Las nuevas instalaciones permitirán optimizar el trabajo de las y los agentes del Ministerio Público, peritos y personal operativo, fortaleciendo la atención en delitos, la coordinación institucional y la seguridad en la región noroeste.

Yesenia Reyes, reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades estatales para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar del Distrito 01.

