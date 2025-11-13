Con el propósito de celebrar el Día Nacional del Libro la comunidad del Campus Ciudad Universitaria se reunió en la Biblioteca para realizar actividades literarias, y al mismo tiempo recreativas.

El festejo incluyó el Café literario, actividad en la que se habilitó un espacio exclusivamente de lectura con temática de cafetería. En espacio los alumnos pudieron encontrar objetos como un tocadiscos, algunas antigüedades, y café con galletas para amenizar el tiempo de lectura, compartió el Licenciado Javier Antemate Hernández, de la Biblioteca Campus Ciudad Universitaria.

Al Café literario se le sumó el Trueque literario. En esta dinámica los alumnos y usuarios de la Biblioteca dejaron libros para intercambiarlos por otras obras, de esta manera “circulan los libros” y se promueve la lectura, agregó Antemate Hernández.

Finalmente, el Mural literario dio la oportunidad de colaborar e imaginar. Se colocó una manta en la que los usuarios dejaron frases significativas que les haya gustado de algún libro. De esta forma se compartieron enseñanzas dejadas por la magia de la lectura y sus autores.

La Biblioteca de Campus Ciudad Universitaria, una de las 8 bibliotecas físicas de la Subdirección de Servicios Bibliotecarios, y que forma parte de la Dirección de Difusión Cultural y Divulgación Científica, promovió el Día Nacional del Libro de manera creativa y recreativa.

Sobre el Día Nacional del Libro

El 12 de noviembre de 1980, por decreto presidencial se conmemoró por vez primera El Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, máxima exponente de la literatura mexicana. El propósito de acercar a la población al conocimiento y entretenimiento a través de la lectura.

La lectura ejercita el cerebro, permite desarrollar habilidades de concentración, facilita la comprensión de ideas, estimula la imaginación y fortalece el pensamiento lógico.