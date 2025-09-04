Los Premios Indios Juventud 2025 se celebraron con gran convivencia universitaria, la tarde del 03 de septiembre en la explanada del Campus Nuevo Casas Grandes de la UACJ, en un ambiente lleno de celebración, música y baile.

La edición 2025 de los Premios Indio Juventud contó con la presencia de la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del campus, la maestra Sol Citlali Acosta Arredondo, subdirectora de comunidad de bienestar de la UACJ y un equipo de colaboradoras que formaron parte de la actividad promovida por el Centro de Bienestar Universitario (CBU) de esta sede.

El momento cumbre fue la entrega de seis premios que destacan aspectos positivos de la vida integral de los universitarios, los contendientes en cada una de estas ternas fueron propuestos por los mismos miembros de la comunidad universitaria.

Tras una votación abierta en redes sociales, resultaron ganadores: “Disciplina Fitness” Abril Merino Vega de educación, «Promotor del Compañerismo» Agustín Wong Guillén de agronegocios, «Talento Artístico» Joce Galaviz Saláis de Psicología, «Mérito Deportivo» Alondra Realivázquez Ontiveros de nutrición, «Más Influencer» Martín Ontiveros Magadán de la coordinación de comunicación UACJ, «UACJ de Corazón» Sebastián Rohán Castillo de administración de Empresas.

La muestra de talento también se hizo presente con la presencia en el escenario de los grupos universitarios de danza moderna, danza folklórica, rondalla Taiyari y un nuevo grupo de música versátil.

Con esta gran jornada organizada por el CBU y su equipo de promotores, una vez más se puso de manifiesto el orgullo y la calidez de la identidad universitaria de este campus.