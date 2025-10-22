Ciudad Juárez, Chih., octubre de 2025. — Con un programa lleno de color, música y tradición, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) invita a toda la ciudadanía a participar en la gran celebración del Día de Muertos, este viernes 31 de octubre de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, donde además se rendirá homenaje al icónico actor y comediante juarense Germán Valdés “Tin Tan”.

Una jornada de alegría, arte y tradición

La UTCJ abrirá sus puertas a estudiantes, familias y público en general para disfrutar de una jornada completa de actividades que conjugan la cultura mexicana con la identidad fronteriza. Desde concursos de disfraces y pasarelas de catrinas, hasta presentaciones musicales y teatrales, el evento promete un ambiente de diversión, creatividad y orgullo por las raíces.

El festejo comenzará con el Concurso de Disfraces, de 9:00 a 11:00 de la mañana, seguido por la presentación de un Grupo Versátil y el Grupo Sierreño Toro Bravo al mediodía. Más tarde, subirán al escenario el Grupo de Canto y el elenco de Danza Folklórica, quienes llevarán al público por un recorrido lleno de color y simbolismo.

Pasarela de catrinas y música en vivo

Por la tarde, el ritmo cambiará al compás del Grupo de Jazz “Enter Play”, seguido del esperado Concurso y Pasarela de Catrinas, acompañada por el dueto “Enter Play Marimba”. A partir de las 7:00 p.m., los jueces recorrerán los altares de muertos elaborados por estudiantes, cerrando la noche con la presentación del Grupo Classe de 7:00 a 10:00 p.m.

Como parte del programa cultural, se presentará la obra “Campanadas para Mónica” en el Aula Magna, con dos funciones —a las 11:00 a.m. y 6:00 p.m.—, una puesta en escena que invita a la reflexión sobre la vida, la pérdida y el amor eterno, en el marco de esta conmemoración tradicional.

La UTCJ, fiel a su vocación de fortalecer la identidad cultural y fomentar la convivencia comunitaria, busca que esta celebración no solo sea un espacio de entretenimiento, sino también un homenaje al talento, la memoria y los valores que distinguen a la sociedad juarense.

La entrada es libre para toda la comunidad, con la invitación a disfrutar, convivir y mantener viva la esencia de una de las tradiciones más entrañables de México.