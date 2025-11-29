La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Compañía de Danza Folklórica, celebró el 59.º aniversario de esta emblemática agrupación con una presentación especial que reunió a más de 40 artistas en escena en el Paraninfo Universitario.

El espectáculo, que combinó tradición, música y talento, marcó un nuevo capítulo en la historia de uno de los proyectos culturales más representativos de la institución.

El baile estuvo acompañado por el grupo versátil de la UACH y el Mariachi Universitario, quienes aportaron un ambiente festivo y llenaron de vida cada una de las piezas interpretadas. La presentación fue dirigida por el Dr. Rubén Abraham Quintero Gómez, quien coordinó la participación de los bailarines y músicos para ofrecer un montaje que destacó por su calidad artística y sentido de identidad.

Con este evento, la máxima casa de estudios conmemora casi seis décadas de trayectoria de su Compañía de Danza Folklórica, una agrupación que ha convertido las raíces mexicanas en un lenguaje vivo, difundiendo la riqueza cultural del país mediante el movimiento y la tradición.

Fundada en 1966 por los maestros Antonio Rubio Sagarnaga y María del Socorro Chapa, la compañía se ha consolidado como un referente cultural dentro y fuera de la universidad. Su legado, forjado a través de disciplina, pasión y entrega continúa vigente y fortaleciendo el orgullo universitario en cada presentación.