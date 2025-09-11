La J+ anunció que después de concluir la conexión del nuevo colector en el Boulevard Cuatro Siglos, ahora iniciarán los trabajos preventivos de seguridad para sellar el colector viejo, con el fin de que ya no represente riesgo de hundimientos en la vialidad.

Isidro Morales, encargado de las cuadrillas de Campo de la Dirección Técnica de la J+ explicó que estas acciones consisten en clausurar de manera definitiva el antiguo colector de concreto, en el tramo de la calle Arizona hasta la avenida Antonio J. Bermúdez.

“Queremos garantizar una superficie sólida y segura para todos los que transitan por esta importante vialidad. Por eso utilizaremos un cemento especial que sellará por completo el colector antiguo”, señaló.

Para realizar estos trabajos será necesario el cierre de dos carriles en sentido poniente a oriente, en horarios nocturnos, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones al tráfico vehicular.

Horarios de cierre

• Jueves 11 de septiembre: de 9:00 p.m. a 3:00 a.m. del viernes 12 de septiembre

• Viernes 12 de septiembre: de 9:00 p.m. a 3:00 a.m. del sábado 13 de septiembre

“Por indicaciones de nuestro director ejecutivo, Sergio Nevárez, trabajamos de noche para no interrumpir el tráfico diario y causar las menores molestias posibles a la ciudadanía”, agregó Morales.

La J+ agradece la comprensión de la comunidad y reitera su compromiso de seguir trabajando en obras que brinden más seguridad y tranquilidad a las familias juarenses.