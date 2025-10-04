136
A partir de este 5 de octubre, el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, en la avenida Universidad y Heroico Colegio Militar, permanecerá cerrado los domingos, informó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.
El funcionario dio a conocer que a pesar de que el lugar atendía a los juarenses también los días domingos, ahora se dará el servicio únicamente de lunes a sábado, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Dijo que las personas que quieran realizar el trámite y obtener el engomado ecológico, pueden ir a otros Centros de Verificación ubicados en:
- Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar
- Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey
- Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur
- Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente
- Tecnológico 5257, colonia La Cuesta
- Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado
- Calle Papaya 6308, colonia El Granjero
- De Las Torres 7638, colonia Fernando Baeza
- Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo
- Tzetzales 3080, colonia Azteca
- Jilotepec 1533, colonia Salvárcar
- Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente
- Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza
- Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo
- Gómez Morín 1583, colonia Satélite
- Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)
- Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero
- Calle Grosella
- Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto
- Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes
- Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza
- Plutarco Elías Calles 279, El Colegio
- Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín
- Bulevar Bernardo Norzagaray 3530, colonia Altavista
- López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)
- Valle del Sol 1151- B, colonia Salvárcar
- Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo
- Carretera Juárez Porvenir 1555, ejido Zaragoza Distrito Bravo
- Avenida De La Raza 5496, colonia Olimpia
- Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol
- Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución
- Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca
- Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro
- Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez
- Pavo Real 3411, colonia División del Norte
- Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.