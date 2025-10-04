A partir de este 5 de octubre, el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, en la avenida Universidad y Heroico Colegio Militar, permanecerá cerrado los domingos, informó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.

El funcionario dio a conocer que a pesar de que el lugar atendía a los juarenses también los días domingos, ahora se dará el servicio únicamente de lunes a sábado, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Dijo que las personas que quieran realizar el trámite y obtener el engomado ecológico, pueden ir a otros Centros de Verificación ubicados en: