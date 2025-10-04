Inicio » Cerrará los domingos Centro de Verificación Vehicular número 1
Cerrará los domingos Centro de Verificación Vehicular número 1

A partir de este 5 de octubre, el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, en la avenida Universidad y Heroico Colegio Militar, permanecerá cerrado los domingos, informó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.

El funcionario dio a conocer que a pesar de que el lugar atendía a los juarenses también los días domingos, ahora se dará el servicio únicamente de lunes a sábado, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Dijo que las personas que quieran realizar el trámite y obtener el engomado ecológico, pueden ir a otros Centros de Verificación ubicados en:

  • Calle Nicolás Bravo 1583, colonia Salvárcar
  • Óscar Flores 5834, fraccionamiento Lomas del Rey
  • Santiago Troncoso 10, fraccionamiento Horizontes del Sur
  • Tecnológico 2115, colonia Partido La Fuente
  • Tecnológico 5257, colonia La Cuesta
  • Camino Viejo a San Lorenzo 7990, colonia Partido Doblado
  • Calle Papaya 6308, colonia El Granjero
  • De Las Torres 7638, colonia Fernando Baeza
  • Reforma 3109 y Municipio Libre, colonia Melchor Ocampo
  • Tzetzales 3080, colonia Azteca
  • Jilotepec 1533, colonia Salvárcar
  • Puerto de Palos 1408, colonia Praderas de Oriente
  • Carretera Juárez Porvenir 880, ejido Zaragoza
  • Paseo Triunfo de la República 322-B, colonia San Lorenzo
  • Gómez Morín 1583, colonia Satélite
  • Óscar Flores 6571-13, colonia La Presa (Plaza Camila)
  • Paseo Triunfo de la República 746, colonia El Crucero
  • Calle Grosella
  • Manuel Talamás Camandari 6946, colonia Puente Alto
  • Calle Gabriel García Márquez 6060, Infonavit Casas Grandes
  • Mesa Central 2774, colonia Olivia Espinoza
  • Plutarco Elías Calles 279, El Colegio
  • Calle Manuel Herrera Lazo 505, colonia Manuel Gómez Morín
  • Bulevar Bernardo Norzagaray 3530, colonia Altavista
  • López Mateos 2050 local G-8, colonia Jardines de San José (Plaza El Paseo)
  • Valle del Sol 1151- B, colonia Salvárcar
  • Fray Servando Teresa de Mier 6405, San Lorenzo
  • Carretera Juárez Porvenir 1555, ejido Zaragoza Distrito Bravo
  • Avenida De La Raza 5496, colonia Olimpia
  • Ramón Rayón y Humariza, colonia Praderas del Sol
  • Profesora Eliza Griensen 3150, colonia Revolución
  • Perimetral Carlos Amaya 1510, colonia Azteca
  • Avenida 16 de Septiembre 775, colonia Centro
  • Miguel de la Madrid 7121, Colinas de Juárez
  • Pavo Real 3411, colonia División del Norte
  • Bulevar Zaragoza 1823, colonia 1 de Mayo.
