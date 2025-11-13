La Coordinación de Seguridad Vial informa a la ciudadanía que debido a los trabajos de ampliación en la prolongación de la avenida De las Torres, se hará un cierre emergente de esta vialidad, en el tramo comprendido entre Libramiento y la calle Jesús Valdés.

Las labores darán inicio el lunes 17 de noviembre y se extenderán por aproximadamente un mes, por lo que se exhorta a las y los conductores a planificar con anticipación sus traslados o utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Durante el periodo de la obra, Seguridad Vial recomienda conducir con precaución y a baja velocidad al aproximarse a la zona intervenida, atender indicaciones y respetar la señalización colocada, evitar distracciones al volante y mantener una distancia segura entre vehículos.

Las acciones en esta segunda etapa de labores en el área forman parte de los trabajos para mejorar la infraestructura vial y optimizar la movilidad en este importante corredor de la ciudad, reforzando el compromiso de la Coordinación General de Seguridad Vial con el tránsito seguro y ordenado.