Inicio » Cerrarán temporalmente la calle Manuel Gutiérrez Nájera por obras de Ferromex
Ciudad Juárez

Cerrarán temporalmente la calle Manuel Gutiérrez Nájera por obras de Ferromex

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Coordinación de Seguridad Vial informa que, a partir del próximo jueves 21 de agosto, la calle Noruega permanecerá cerrada en ambos sentidos, de sur a norte y de norte a sur, en su cruce con las vías del tren.

Dicho cierre tendrá una duración aproximada de dos semanas a partir de la fecha mencionada y obedece a las obras de mantenimiento que realizará la empresa Ferromex en esa zona.

Por lo anterior, se hace un llamado especial a los conductores que circulan por la calle Manuel Gutiérrez Nájera, ya que quienes bajan del Eje Vial Juan Gabriel también resultarán afectados por estas labores.

Seguridad Vial sugiere a los automovilistas, a fin de disminuir las afectaciones al tránsito vehicular, utilizar la calle Suecia y la calle España para incorporarse a la calle Sevilla, de manera que se pueda desfogar el tráfico vial que de ahí se genere.

banner

También se les recuerda a los usuarios regulares de esta zona: tomar vías alternas con anticipación, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los policías viales, con miras a mantener una circulación segura y ordenada para todos.

You Might Also Like

You may also like

Dan prisión preventiva a sujeto relacionado con delitos en funeraria “Del Carmen”

Realiza J+ Mega Operativo para conectar el colector Cuatro Siglos al drenaje...

La UACJ se convierte en epicentro de la Inteligencia Artificial: Conferencias, apps...

Dan a conocer los nuevos puntos del CAM móvil del JuárezBus para...

Detiene SSPE a dos personas y asegura vehículo por su probable relación...

Reporta PC saldo blanco tras eventos del fin de semana

Juárez noticias All Right Reserved.