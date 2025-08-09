Debido a los trabajos que estará realizando Ferrocarriles de México (FERROMEX), la Coordinación General de Seguridad Vial anuncia que será cerrada la circulación en el Parque Las Industrias y calle Gradma, así como la calle Magneto.

Estas obras iniciarán este sábado 9 de agosto a las 23:00 horas y tendrán una duración de aproximadamente diez días.

Ante ello, la corporación exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, atender los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes, así como considerar los tiempos de traslado.

El comandante Manuel Gutiérrez, encargado del Área Técnica y de Infraestructura Vial, destacó que es importante conducir con cortesía y tomar vías alternas.