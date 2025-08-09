Inicio » Cerrarán vialidades por diez días debido a trabajos de Ferromex
Portada

Cerrarán vialidades por diez días debido a trabajos de Ferromex

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Debido a los trabajos que estará realizando Ferrocarriles de México (FERROMEX), la Coordinación General de Seguridad Vial anuncia que será cerrada la circulación en el Parque Las Industrias y calle Gradma, así como la calle Magneto.

Estas obras iniciarán este sábado 9 de agosto a las 23:00 horas y tendrán una duración de aproximadamente diez días.

Ante ello, la corporación exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, atender los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes, así como considerar los tiempos de traslado.

El comandante Manuel Gutiérrez, encargado del Área Técnica y de Infraestructura Vial, destacó que es importante conducir con cortesía y tomar vías alternas.

banner
You Might Also Like

You may also like

Aprovechan feligreses para acudir a la Iglesia de San Lorenzo

Registró México la mayor pérdida de empleos permanentes desde 2015

Detienen en Veracruz a sujeto acusado de secuestro de un menor de...

Massive Caller revela preferencias rumbo a las elecciones municipales de 2027 en...

La espada láser de Darth Vader podría venderse por 3 millones de...

Directora de Inteligencia de EE.UU. admite creer en OVNIS y promete revelar...

Juárez noticias All Right Reserved.