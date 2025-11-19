Inicio » Certifican a personal de conalep en Spark como parte del impulso a la alfabetización digital
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) entregó certificados y constancias a 70 docentes y personal administrativo tras concluir exitosamente la capacitación IC3 Spark, como parte del impulso a la alfabetización digital.

Esta certificación tiene como objetivo validar habilidades en áreas fundamentales de tecnología informática e internet, brindando ventajas académicas y profesionales tanto a estudiantes como al personal educativo.

La ceremonia de entrega de certificados fue encabezada por el director general del Conalep, Omar Bazán Flores, quien señaló que la certificación IC3 Spark representa una gran oportunidad para estudiantes, personal administrativo y docente, quienes podrán demostrar sus habilidades tecnológicas con una acreditación de validez internacional.

Detalló que actualmente se encuentran en capacitación 3 mil 500 estudiantes en todo el estado, quienes forman parte de la primera fase del programa y concluirán su proceso durante el mes de diciembre.

Añadió que con estas acciones, Conalep Chihuahua reafirma su compromiso de impulsar una educación moderna, pertinente y con visión de futuro, preparando a su comunidad estudiantil y docente para enfrentar con éxito los desafíos de la era digital.

Durante la ceremonia estuvo conectado de forma virtual José Luis Mondragón Fabela, director general de ETC Iberoamérica, quien felicitó al área de Capacitación del Conalep por su labor en la implementación de este programa.

