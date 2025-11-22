Alrededor de 350 policías municipales del estado de Zacatecas no pasaron sus exámenes de control y confianza durante el 2025 y fueron dados de baja, entre los cesados hay casos de consumo de drogas o presentación de documentación apócrifa.

Ayuntamientos como Cuauhtémoc, Monte Escobedo, Jiménez del Teul y Apulco se quedaron sin el número mínimo de policías para garantizar la prevención del delito; en estas localidades, las vigilancia recae en la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, así lo garantizó David Monreal, gobernador de Zacatecas.

“No quiere decir que no tenga seguridad, ahí está la policía Estatal, la Guardia (Nacional) y ahí está el Ejército, en todos estos municipios, pero lo correcto de acuerdo a la atribución de ley es que los municipios tengan su policía”, dijo.

Sin embargo, habitantes de estas consideran que el apoyo es insuficiente. Pese a que las cifras oficiales muestran una reducción en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, la población asegura que el temor por la inseguridad sigue presente.

“Yo tengo familiares en Chihuahua y no quieren venir por lo mismo, porque dicen, no madre… nos vayan a bajar ahí en carretera y ¿Qué hacemos?”, lamentó María Fernández, habitante de Zacatecas.

Ante la crisis de elementos, las autoridades estatales ampliaron la convocatoria para reclutar nuevos policías municipales y reforzar las corporaciones afectadas.

ElHeraldodeMéxico