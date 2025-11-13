La senadora Andrea Chávez difundió un videomensaje en el que reiteró que Chihuahua se convirtió en el estado más violento del país, esto sustentado en las cifras oficiales de homicidios que reporta la propia Fiscalía estatal. La legisladora respondió así a la gobernadora, quien la acusó de estar “desinformada”.

Chávez sostuvo que el señalamiento no es una opinión personal sino un hecho respaldado por datos oficiales: “Chihuahua es el estado más violento del país. No lo digo yo, lo dice su compañero de partido, el fiscal de Chihuahua, al que usted misma impulsó”, señaló.

La senadora expresó que la reacción de la mandataria estatal le provocó “más vergüenza que tristeza” y lamentó que, en lugar de atender la crisis de inseguridad, la gobernadora prefiera “dar declaraciones infantiles”.

En su mensaje, Chávez insistió en que la gobernadora evade su responsabilidad al ausentarse de las reuniones de la Mesa de Seguridad, pese a que estas se realizan diariamente, a unos metros de su despacho. “Le sugiero que mejor madrugue y asista… es su obligación y para eso le pagamos”, sostuvo.

También cuestionó el salario de la titular del Ejecutivo estatal, al afirmar que percibe más que la presidenta de la República: “Cobra casi el doble, con 267 mil pesos al mes entre sueldos, primas vacacionales y compensaciones ilegales”, acusó. Adelantó que dichas compensaciones desaparecerán en 2027 “cuando la Cuarta Transformación llegue al gobierno”.

Chávez exhortó a la gobernadora a escuchar de primera mano a las comunidades afectadas por la violencia y a dejar de gobernar a distancia. “Si no me cree a mí, no le cree al gobierno federal y tampoco le cree a su amigo y compañero de partido, pues salga usted a los municipios y hable con su pueblo; desde Madrid, París o Miami no se puede gobernar el estado”, expresó.

Finalmente, lamentó que su mensaje “amargue el día” a la gobernadora, pero subrayó que la responsabilidad de atender la seguridad de las familias chihuahuenses sigue estando en manos del gobierno estatal.