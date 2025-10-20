Ciudad Juárez, Chih. — La titular del Departamento de Licencias de Conducir en Ciudad Juárez, Itzel Castillo, confirmó que la digitalización de la licencia de conducir ya es una realidad en el estado de Chihuahua.

“Con mucha felicidad les compartimos que podrás llevar tu licencia digital directamente en tu celular”, anunció la funcionaria, destacando que se trata de una forma más práctica, segura y moderna de tener la documentación siempre a la mano.

La Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública presentó oficialmente la aplicación “Licencia Digital Chihuahua”, que permite portar el documento en el teléfono con validez legal en todo México. El sistema beneficiará a más de 946 mil automovilistas que cuentan con licencias emitidas desde 2023, posicionando a Chihuahua entre los estados con servicios digitales de vanguardia, junto con Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.

Para obtener la versión digital, es necesario contar con una licencia física emitida a partir de 2023 y tener un teléfono con acceso a Internet o red WiFi. El trámite se realiza desde la aplicación gratuita Licencia Digital Chihuahua, disponible en tiendas oficiales.

Los pasos son sencillos: descargar la aplicación, crear una cuenta con correo electrónico, validar los datos personales, ingresar el código de verificación recibido por correo y registrar la licencia escaneando el código QR del reverso o ingresando la CURP y el número de licencia. Una vez completado el proceso, el documento se puede consultar desde la sección “Mi Cartera”.

La plataforma incorpora firma electrónica avanzada, validación en tiempo real y medidas antifraude, como la prohibición de capturas de pantalla. Además, permite actualizar datos personales y recuperar contraseñas.

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada, subrayó que la herramienta “moderniza los servicios sin sustituir la licencia física”, ya que los agentes de Movilidad han sido capacitados para verificar la autenticidad de las licencias digitales desde sus dispositivos.

Gracias a la certificación del sistema, autoridades de otros estados e incluso de países con tecnología compatible podrán validar la licencia digital. No obstante, por ahora la versión física seguirá siendo obligatoria, mientras la digital funcionará como un complemento práctico y seguro para los conductores.