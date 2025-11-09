En una jornada llena de energía, convicción y esperanza, el Partido Acción Nacional volvió a tomar las calles de Chihuahua con una marcha histórica que reunió a miles de militantes, simpatizantes y familias decididas a defender la libertad y la democracia desde el corazón del norte del país.

El punto de reunión fue el Parque Lerdo, un sitio emblemático para el panismo y la historia de Chihuahua, donde el Consejero Estatal del PAN, Marco Bonilla, encabezó el arranque del evento, acompañado de Jorge Romero, Maru Campos, Daniela Álvarez, Daniela Aguilar, Fernanda Martínez, Mario Vázquez, entre otros.

“¡Chihuahua no se rinde! ¡Aquí no nos doblamos ni bajamos la cabeza! En Chihuahua la libertad no se pide: ¡se defiende!”, afirmó entre los aplausos de las y los asistentes.

Bonilla recordó que Chihuahua ha sido y será un bastión de libertad, evocando momentos históricos en los que el estado ha sido protagonista de las grandes luchas nacionales.”

“Aquí nació la alternancia en México, en este parque, hace más de 42 años un hombre valiente, decido con un gran y profundo amor por México y por Chihuahua ofrendo incluso su propia vida por defender la democracia, la libertad y un Nuevo México” puntualizó.

Durante su discurso, también enfatizó “hoy enfrentamos un régimen que censura, miente, roba elecciones y doblega a la justicia; un régimen que se ha robado todo: seguridad, salud, empleo y el dinero de la gente. ¡Y ahora se quiere robar nuestro Estado, y no se los vamos a permitir! Hoy el PAN está en pie de lucha”

Por su parte Fernanda Martínez, a nombre de los jóvenes, enfatizó “quieren que nos conformemos, pero nacimos para cambiar nuestro camino con valentía, aquí tenemos un fuego que sigue más encendido que nunca, en cada joven que no se rinde, que prefiere en romperse antes que rendirse”

Y cerró su mensaje diciendo “aquí hay una generación lista para levantarse, las y los jóvenes vamos a levantar la voz porque no somos la generación pérdida, somos la generación llamada”

Entre porras y banderas azules ondeando, se dejó claro que el panismo chihuahuense está decidido a seguir siendo motor de cambio y ejemplo de resistencia democrática en el país.

Así, una vez más el PAN de Chihuahua reafirma su compromiso con los valores de libertad, justicia y dignidad humana, enviando un mensaje claro a todo el país: el panismo está unido, más fuerte que nunca, y decidido a defender México.