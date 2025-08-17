Lo que parecía ciencia ficción está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Un equipo de científicos chinos reveló que trabaja en el primer “robot gestante” del mundo, una máquina diseñada para llevar a término un embarazo y dar a luz a un bebé vivo.

El proyecto está liderado por el Dr. Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology, quien explicó que no se trata de una simple incubadora, sino de un humanoide equipado con un útero artificial que replicará las funciones del cuerpo humano durante la gestación.

El sistema incluye un suministro de nutrientes mediante mangueras, imitando el proceso natural del embarazo. Según Zhang, la tecnología del útero artificial ya está en etapa “madura”, y el reto ahora es integrarla en un organismo robótico funcional. El primer prototipo podría estar listo el próximo año.

La noticia ha generado una ola de reacciones en redes sociales chinas. Algunos usuarios celebran la innovación como una alternativa para parejas con problemas de fertilidad, mientras que otros la ven como una amenaza que rompe con el vínculo natural entre madre e hijo.

Especialistas en bioética advierten sobre dilemas complejos: la posible deshumanización del embarazo, la obtención de óvulos y los derechos legales sobre los bebés gestados artificialmente. Aun así, para muchas familias, esta tecnología representa esperanza en lugar de temor.

El precedente más cercano se dio cuando científicos lograron mantener fetos de cordero prematuros en bolsas artificiales durante semanas. Sin embargo, este proyecto va más allá: plantea la posibilidad de un embarazo humano completamente artificial, desde la concepción hasta el nacimiento.