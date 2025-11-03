Inicio » Cielo despejado y clima cálido marcarán el inicio de semana
Este lunes se espera una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin probabilidades de lluvia. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados, mientras que la mínima será de 12 grados.

El viento se mantendrá variable, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían llegar a 32 kilómetros por hora.

En general, las condiciones serán estables, ideales para realizar actividades al aire libre.

Los especialistas recomiendan mantenerse hidratado y usar protección solar durante las horas de mayor radiación, especialmente hacia el mediodía, cuando el calor se sentirá con mayor intensidad.

