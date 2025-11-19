Inicio » Cielos nublados y posibilidad de tormentas eléctricas para Ciudad Juárez
Ciudad Juárez.— La ciudad amaneció este miércoles 19 de noviembre de 2025 con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico local. A lo largo del día se espera un ligero ascenso en el termómetro, que alcanzará alrededor de los 20 grados durante la tarde.

Para el mediodía se prevén chubascos intermitentes, mientras que por la tarde persistirá la nubosidad. Autoridades recomiendan precaución durante la noche, ya que existe probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias dispersas que podrían presentarse después de las seis de la tarde.

Las temperaturas descenderán nuevamente hacia los 14 o 15 grados durante las últimas horas del día.

La Dirección de Protección Civil pidió a la comunidad mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones al conducir, especialmente en zonas donde pudiera acumularse agua por las lluvias. Si las condiciones se intensifican, se emitirán actualizaciones durante la tarde.

