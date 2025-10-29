BERLÍN. — Un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva confirmó que la longevidad femenina no es casualidad, sino el resultado de millones de años de evolución.

La investigación, publicada en Science Advances, analizó más de mil especies animales y halló que las hembras mamíferas viven, en promedio, 13% más que los machos.

Los científicos explican que la razón principal está en las estrategias reproductivas. En especies donde las hembras crían a las crías por más tiempo, su organismo está diseñado para sobrevivir hasta que estas sean independientes.

Otro factor crucial son los cromosomas sexuales. Las mujeres, con dos cromosomas X, tienen un sistema de “respaldo genético”: si uno presenta una mutación dañina, el otro puede compensarlo. Los hombres, con cromosomas XY, carecen de esa protección.

En otras especies, como las aves, la situación se invierte: los machos viven más porque el sexo heterogamético es el femenino.

Los investigadores advierten que los avances médicos pueden reducir la brecha, pero no eliminarla. Incluso en zoológicos y entornos controlados, las hembras siguen viviendo más tiempo.

En conclusión, la longevidad femenina está escrita en los genes. Como resume el estudio: “No es suerte, es evolución”.