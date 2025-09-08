Científicos internacionales lograron capturar la imagen más nítida y colorida hasta ahora del cometa interestelar 3I/ATLAS, un viajero cósmico que atraviesa nuestro sistema solar a más de 220 mil kilómetros por hora. El hallazgo, realizado con el Observatorio Gemini Sur en Chile, despejó las dudas: no se trata de una nave alienígena ni de un objeto artificial, sino de un cometa natural.

Las imágenes, tomadas el 27 de agosto, muestran un núcleo helado rodeado de una brillante nube de gas y polvo —la famosa coma— y una larga cola que se aleja del Sol. Con ello, los astrónomos confirmaron que 3I/ATLAS comparte el mismo comportamiento que otros cometas del sistema solar.

Sin embargo, el análisis químico reveló una peculiaridad: contiene más dióxido de carbono y menos agua que los cometas locales, lo que indica que se formó en una región extremadamente fría de su estrella madre.

“Cada cometa interestelar es un mensajero de otro sistema estelar”, explicó el investigador Bryce Bolin. Este fenómeno abre una ventana única para comprender la diversidad de mundos más allá del nuestro.

La especulación sobre si podría ser una nave alienígena quedó descartada. El brillo, la cola y la actividad del cometa tienen explicaciones naturales basadas en la física cósmica.

Los astrónomos advirtieron que 3I/ATLAS será visible solo unas semanas más, antes de continuar su viaje hacia el Sol y perderse en el espacio profundo.