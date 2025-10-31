Con la segunda edición del Encuentro Inter facultades, la Facultad de Derecho cerró con broche de oro las Jornadas de Ciencias Jurídicas y Forenses, que tuvieron verificativo del 8 al 29 de octubre, donde se realizaron actividades académicas y deportivas.

En su mensaje, el director de la unidad académica, Mtro. César Eduardo Gutiérrez Aguirre felicitó a los más de 150 participantes que se inscribieron en este concurso, donde adquirirán experiencia y habilidades que les servirán para su formación profesional y su integración al mundo laboral.

Explicó que en este certamen, que duró tres días, participaron estudiantes de las carreras de Derecho tanto de la Universidad Autónoma de Chihuahua como del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua; la Universidad del Valle de México y la Universidad de Durango.

Los participantes concursaron en juicios orales tanto en materia familiar como penal, debate y oratoria. El jurado lo integraron expertos de las universidades participantes y externos, quienes evaluaron el desempeño de los alumnos.

Cabe destacar que en la clausura del Encuentro Inter Facultades se entregaron constancias de participación a todos los estudiantes, así como medallas a los primeros tres lugares de cada categoría.

Con este certamen quedaron formalmente clausuradas las Jornadas de Ciencias Jurídicas y Forenses, que contempló la presentación de libros, escenificaciones, concursos, conferencias, talleres, una carrera pedestre, entre otras actividades.