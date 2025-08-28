Se dieron con todo y se lanzaron de todo: chingazos, gritos y hasta mentadas de madre entre dos pesos pesados de la política nacional, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Estuvo de aquellas que ni la casa de los famosos ni Master Chef levantan tanto raiting como los trancazos en la Comisión Permanente del Senado.

¡Y eso que ahí no reparten ni estrellita! Lo que vieron los mexicanos fue digno de reality: Noroña y Alito, mano a mano, con la Cámara como ring y los curules de esquina. Lo más sabroso, es que ambos resultaron igual de impresentables: par de mafiosos, como diría la abuelita, que ni para el arrastre.

Y miren que lo de barrio lo traen tatuado, pero Sólo que Noroña es más hipócrita. Que no se nos olvide: el camarada mide 1.85, pero cuando se calentó la pista, corrió como gacela.

Bien dice que uno puede ser de barrio, pero a la hora de los guamazos, las piernas pesan menos que la dignidad política. Alito, por su parte, resultó bueno para los trancazos. Hasta al chalán de Noroña se bailó. El guion fue claro: el himno nacional de fondo y zape directo.

Noroña, eso sí, insistió en que estaban “cantando” el himno cuando lo atacó Alito. NO se dice así, camarada, en primaria nos enseñaron que se entona el himno, no se canta. Pero aquí todos quieren llevar agua para su molino, aunque sea con errores de dicción.

Después del show, Fernández Noroña prometió denunciar penalmente a Alejandro Moreno y a los priistas que se unieron a la maroma. Claro, faltaba más, también pidió el desafuero. No vayan a pensar que aquí respetamos los acuerdos, porque, según Alito, lo dejaron sin palabra en el debate y eso fue más grave que el zape. Que conste, el priista jura y perjura que Noroña lanzó el primer empujón, como niño de secundaria defendiendo la torta.

Pero, ¿quién le cree a quién? Ambos lados tienen sus “videos” y sus versiones, pero la pura neta es que las cámaras ya se convirtieron en el circo de cada semana. Ni la función nocturna de lucha libre tiene tanto espectáculo.

Los legisladores, que deberían estar debatiendo con argumentos, prefieren los golpes y las amenazas. Y lo más triste: la gente mirando cómo se tiran al suelo y se acusan de narcos, mientras los problemas del país siguen ahí, quitados de la pena.

“Vamos a salir a las calles”, amenaza Alito, como si no fuera suficiente con salir a los pasillos del Senado a aventar manotazos. Noroña, por su parte, rodeado de compañeros, clamando por justicia y collarines. Hasta las paleras del oficialismo como Andrea Chávez y Luisa María alcalde, se sumaron al drama y ofrecieron apoyo legal a los apaleados.

Veremos que comenta hoy Clau en la Mañanera, mientras el público seguirá divirtiendo con el show y esperando el siguiente episodio. Y como siempre, la política nacional convertida en un reality, y las cámaras convertidas en circo, maroma y teatro. Nomás.