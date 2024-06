La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobernación, durante la semana correspondiente de 17 al 23 de junio del año en curso, llevó a cabo un total de 376 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que tuvo como resultado un total de 14 clausuras y 17 suspensiones.

Las clausuras realizadas son las siguientes:

* Tienda de abarrotes “Modelorama” por falta de revalidación 2024 y violación de giro (Chihuahua)

* Salón de baile “La Cantina de Don Arturo” por operar fuera de horario (Chihuahua)

* Tienda de abarrotes “Súper Mario” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six Piolin” no contar con revalidación 2024 y violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Súper Six Riveras del Bravo” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “ Silva” por violación de giro (Juárez)

* Restaurante bar “ Dalai” por violación de giro (Juárez)

* Centro nocturno “Nuevo Cabaret” por operar fuera de horario y botellas sin marbete (Juárez)

* Terraza “D´licon” por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (sin licencia) (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Eva” por violación de giro (Juárez)

* Restaurante bar “Club La Mera Soga” por violación de giro (Juárez)

* Restaurante bar “La Playita” por violación de giro (Juárez)

* Terraza Jardín “Mi ilusión” por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (sin licencia) (Juárez)

* Terraza “Mi Sueño” por no contar con documentación de bebidas alcohólicas (sin licencia) (Juárez)

Las suspensiones fueron las siguientes:

* Restaurante “La Doña” por falta de revalidación 2024 y falta de placa de aforo (Chihuahua)

* Licorería “Eddy B B Frío” por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

* Tienda de abarrotes “La Tiendita” por falta de revalidación 2024 (Cuauhtémoc)

* Restaurante “Pollos y cortes Obregón” por acta no atendida (Cuauhtémoc)

* Tienda de abarrotes “Súper Mauricio” por acta no atendida y falta de licencia de uso de suelo (Cuauhtémoc)

* Cantina “Cuatro Vientos” por falta de revalidación 2024 y acta no atendida (Cuauhtémoc)

* Tienda de abarrotes “Modelorama Américas” por acta no atendida (Cuauhtémoc)

* Restaurante “Mariscos Guasave” por acta no atendida, denominación y falta de licencia de uso de suelo (Cuauhtémoc)

* Tienda de abarrotes “Nuñez” por acta no atendida (Cuauhtémoc)

* Cantina “ Bar Mi Ranchito” por acta no atendida (Cuauhtémoc)

* Depósito “Modelorama Ortiz Mena” por acta no atendida (Hidalgo del Parral)

* Licorería “La Casita” por falta de revalidación 2024 (Hidalgo del Parral)

* Salón de fiesta “Cosmos” por falta de revalidación 2024 (Hidalgo del Parral)

* Licorería “Las Quintas” por acta no atendida (Hidalgo del Parral)

* Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y Licores JR” por acta no atendida (Hidalgo del Parral)

* Restaurante bar “La Oficina del Candidato” por acta no atendida (Hidalgo del Parral)

* Depósito al menudeo “Modelorama Museo Prehispánico” por acta no atendida ( Guerrero)

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.