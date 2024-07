Clausuran 19 negocios por diversos motivos en la semana que recién culmina

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 1 al 7 de julio realizó 218 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que tuvo como resultado un total de 19 clausuras y 4 suspensiones.

Las clausuras fueron las siguientes:

•Licorería en tienda de autoservicio “Extra 15ª”, por violación de giro (Chihuahua)

•Restaurante bar “Buffalo Wild Wings, Puerta de Hierro”, por violación de giro (Chihuahua)

•Restaurante bar “Buffalo Wild Wings, Citadela” por violación de giro (Chihuahua)

•Tienda de abarrotes “JV Toledano”, por violación de giro (Chihuahua)

•Licorería en tienda de autoservicio “Extra División del Norte”, por violación de giro y promociones (Chihuahua)

•Restaurante bar “La Barra Tradicional”, por menores de edad al interior y consumiendo bebidas alcohólicas (Chihuahua)

•Licorería “Expendio Clamatos”, por violación de giro (Ojinaga)

•Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Latas”, por violación de giro, copia simple de la licencia y sanciones anteriores no cubiertas (Ojinaga)

•Cantina “Salón Montecarlo”, por falta de licencia de bebidas alcohólicas (Saucillo)

•Ibiza Jardín, por no contar con permiso para evento (Juárez)

•Licorería “Súper Six Guadiana”, por falta de revalidación 2024 (Juárez)

•Licorería “Súper Six Altamirano”, por no contar con licencia de uso de suelo ni con la revalidación 2024, y promociones (Juárez)

•Jardín y terraza “La Joya”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

•Licorería en tienda de autoservicio “Extra Pimas”, por falta de licencia de uso de suelo y violación de giro (Juárez)

•Centro nocturno “Tanias”, por violación de giro (Juárez)

•Centro recreativo “Conchita”, por operar fuera de horario y no contar con permiso para evento (Juárez)

•“D´Carlo Salón y Jardín”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

•Centro nocturno “Troyanas”, por operar fuera de horario (Juárez)

•Restaurante “Totos”, por operar fuera de horario y violación de giro (Juárez)

Mientras que las suspensiones fueron las siguientes:

•Licorería “Mini Súper Ami”, por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

•Salón de fiesta “Colibrí”, por permiso provisional vencido (Chihuahua)

•Restaurante bar “La 18”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

•Tienda de abarrotes “Six Aztecas”, por copia simple de la licencia (Juárez)

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.