Tras señalamientos realizados por familiares de jóvenes que se encontraban internados en un centro de tratamiento de adicciones en el municipio de Arteaga, Coahuila, las autoridades establecieron una clausura al anexo “Jovenes Triunfadores”, al detectarse que no se contaba con los permisos municipales para la operación, en un operativo realizado entre autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Salud, según lo dio a conocer el alcalde Ramiro Durán.

El edil indicó que los familiares realizaron el reporte sobre los abusos en contra de los jóvenes que se encontraban internados en este lugar, a través del servicio de emergencias 911, y posteriormente de manera personal, en la delegación de la Policía Municipal de Arteaga.

Tras activar el protocolo, la dirección de Protección Civil, realizó la verificación de la documentación de este centro de tratamiento de adicciones, y ante la falta de permisos de operación como centro de rehabilitación, se procedió a la clausura del lugar, y al aseguramiento de varios trabajadores del establecimiento.

“Me informan que hace un momento, ya había familiares de las personas que estaban ahí recluidas y que ya están hablando con el ministerio público, conforme a los hechos que ellos manifiestan”, afirmó el alcalde de Arteaga.

Ramiro Durán, indicó que en el anexo, se encontraban internadas cerca de 20 personas, las cuales fueron entregadas a los familiares.

“No tenían los permisos correspondientes para operar como un centro de rehabilitación, por lo cual fue clausurado por protección civil, y los responsables fueron puestos a disposición del ministerio público, actualmente en Arteaga hay un centro de rehabilitación que cuenta con todos los permisos, tanto municipales, como estatales y de salubridad”, aseguró Ramiro Durán.

Los familiares de varios internos, señalaron que además de maltrato físico, se tiene conocimiento de casos de abuso sexual cometidos por los trabajadores del lugar.

El secretario de salud, Eliud Aguirre, señaló que, aunque en la entidad se ha detectado la operación de cerca de 200 centros de rehabilitación, solamente cerca de 70 cuentan con los permisos para operar, y el resto lo hace desde la clandestinidad.

El funcionario estatal, aceptó que la cifra de anexos ilegales podría ser mayor, ya que estos no dan parte a las autoridades sobre su inicio de operaciones, lo que los convierte en un riesgo, debido a que, al no estar registrados, no están sujetos a ninguna normatividad.

Milenio