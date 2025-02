La Subsecretaría de Gobernación, informó que del 17 al 23 de febrero se llevaron a cabo 333 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que derivaron en 28 clausuras: cinco en Chihuahua, una en Aldama, Cuauhtémoc y Parral, seis en Jiménez, dos en Camargo y 12 en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones permanentes es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

•Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Cobylub”, por falta de revalidación 2024

•Licorería “Súper Depósito K.C.”, por acta no atendida

•Restaurante bar “La 18 San Ángel”, por riña y no dar aviso a las autoridades

•Restaurante bar “Douz Champagneria”, por operar fuera de horario

•Restaurante bar “La 18”, por personas armadas al interior

Aldama:

•Cantina “Salón Peña Blanca”, por operar fuera de horario

Parral:

•Restaurante “La Palapa”, por acta no atendida

Cuauhtémoc:

•Restaurante bar “La Chonita”, por violación de giro

Camargo:

•Licorería “Placita Corona”, por acta no atendida

•Restaurante bar “401 Cuatro Cero Uno”, por operar sin permiso y/o licencia

Jiménez:

•Tienda de abarrotes “Six el Oso”, por acta no atendida

•Licorería “La Curva”, por acta no atendida

•Tienda de abarrotes “Six Leona”, por acta no atendida

•Licorería en tienda de autoservicio “CB Súper Las Pampas”, por acta no atendida

•Cantina “Chacon´s bar”, por acta no atendida

•Licorería en tienda de autoservicio “Tecate Six El Molino”, por acta no atendida

Juárez:

•Tienda de abarrotes “Six Aguirre”, por violación de giro

•Tienda de abarrotes “Súper Six Salvarcar 1”, por violación de giro

•Tienda de abarrotes “Tomi´s”, por no contar con permisos

•Tienda de abarrotes “Súper Eréndira”, por copia simple de licencia de bebidas alcohólicas

•Tienda de abarrotes “Six Loreli”, por violación de giro

•Restaurante bar y salón de juego “Strikkers”, por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas

•Tienda de abarrotes “Six Muñeca”, por violación de giro

•Bar “Aszenso”, por botella sin marbete

•Restaurante bar “Buffalo Flaming”, por permiso provisional vencido

•Tienda de abarrotes “Súper Six del Prado”, por violación de giro

•Tienda de abarrotes “Six Las Cabras de Pradera”, por violación de giro

•Cantina, restaurante bar y salón de juego “Twins Snack Bar & Fun”, por copia simple de la licencia de bebidas