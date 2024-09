Coloca Presidente Pérez Cuéllar primera piedra del puente de la avenida Vicente Guerrero

Tras más de 20 años de que los juarenses han solicitado la construcción de un puente que permita el libre tránsito de vehículos sin que se vean afectados por el paso del tren, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, colocó hoy la primera piedra del paso elevado de la avenida Vicente Guerrero y del paso deprimido de la Francisco Villa.

“Esta obra es buena para la gente de Juárez, es mucha más la gente que se va a beneficiar, estamos muy contentos, ya que estoy convencido de que esto es bueno para la mayoría de la gente, agradezco a Grupo México por la inversión en la ciudad, así como a la Secretaría de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador por esta inversión”, expresó.

El alcalde destacó que Ferromex invertirá 420 millones de pesos en esta obra, lo que permitirá un mayor flujo vehicular en el sector.

“Estamos muy contentos por el arranque de esta obra, desde hace muchos años, el tema del ferrocarril ha sido un problema, no es una ocurrencia, es algo que se está viendo desde hace muchos años atrás, además Ferromex y el Gobierno Federal nos dijeron que tenían 420 millones para invertir en Juárez, yo no podría traicionar a la ciudad no podría decir que no, solo porque se iba a enojar un empresario”, expresó el alcalde.

Cristina Guerra, delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte del Gobierno de México, expresó que este es un gran proyecto para la ciudad y para el estado, ya que ha sido solicitado desde hace años y es un compromiso que se estableció para resolver las problemáticas, gracias a Grupo México y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte del Gobierno Federal.

El alcalde comentó que será mucha más la gente que se va a beneficiar cuando las obras hayan concluido; actualmente 80 mil vehículos circulan en promedio a la semana por este lugar, pero una vez concluido el puente podrán transitar hasta 120 mil.

Juan Castillo Romo, subdirector de Proyectos Estructurales de Ferromex, dio a conocer que esta obra está integrada por dos pasos vehiculares a desnivel, el paso superior conocido como Vicente Guerrero y el paso inferior conocido como el Francisco Villa.

“El paso superior tendrá una longitud de 520 metros y va a iniciar en la calle Corregidora para terminar en la Francisco I. Madero, está divida en 10 claros y dos rampas una de acceso y otra de salida; con respecto al paso interior Francisco Villa, empezará en la avenida Paso del Norte, cerca de la calle La Paz y terminará en la avenida Francisco Villa, tendrá una longitud de 422 metros que se divide en una rampa de entrada y se conecta a un cajón cerrado para finalmente salir por una rampa”, informó.

“El proyecto contempla dejar a nivel dos carriles de 3.50 metros, por lo que no se afectará a los negocios que están operando en el lugar, también se dejará un carril para los autos y banqueta”, explicó.

“Actualmente por las vías férreas de nuestro país se mueven 130 millones de toneladas de carga, lo que representa un importante rubro económico en diversas industrias que utilizan este medio para trasladar sus mercancías, siendo este uno de los motivos para promover el desarrollo de este sistema, por lo que buscamos resolver las molestias que el tren causa, y una manera de resolverlo, es los pasos a desnivel”, señaló Cristina Guerra.

Al evento de arranque de la obra acudieron Jorge Peralta, subdirector de Gestión Pública de Ferromex; Juan Castillo Romo, subdirector de Proyectos Estructurales de Ferromex; Federico Gómez, director de proyectos y Construcción de Ferromex; Vicente López Urueta, presidente del Consejo de Planeación; Cristina Guerra, delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte del Gobierno de México, así como funcionarios municipales.