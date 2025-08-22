En el marco del 107 Aniversario del Día Nacional del Bombero, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar encabezó la colocación de una ofrenda floral, en memoria de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

El acto se llevó a cabo en el Monumento al Bombero, en la Estación Central de la dependencia, donde el Alcalde estuvo acompañado por el comandante de Bomberos, Jorge Ignacio Fuentes y el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez.

Como parte de la ceremonia se montó una guardia de honor y se hizo el pase de lista, destacando los nombres de los bomberos que perdieron la vida en servicio: Carlos Adame, Jesús Antonio Hernández Márquez, Isidro Reyes Gaytán y Juan Antonio Muñoz Rosas.

Sergio Rodríguez destacó que esta fecha representa la más significativa para el Heroico Cuerpo de Bomberos, pues además de ser un día de conmemoración, es también de celebración para los elementos que arriesgan su vida diariamente para servir a la comunidad.

Subrayó que, aún durante las festividades, un turno operativo se mantiene activo para atender cualquier emergencia en la ciudad.

Las actividades iniciaron con una carrera atlética a primera hora y continuaron con un desayuno ofrecido por el Gobierno Municipal. Asimismo, se entregaron obsequios a los más de 200 bomberos de la ciudad, gracias al apoyo de comerciantes, empresarios y asociaciones civiles.

Resaltó que en más de un siglo de existencia del departamento, únicamente cuatro bomberos han fallecido en actos de servicio, lo que refleja la capacitación y el compañerismo que caracterizan a la corporación.

Comentó que este año se otorgó un bono de 10 mil pesos a cada elemento y a partir de enero del 2026 se homologarán los salarios de bomberos con los de los policías de igual rango, como lo instruyó el Presidente Municipal.

Las actividades conmemorativas cerrarán con un convivio familiar en el Centro Recreativo las Anitas, donde los elementos podrán compartir un espacio de esparcimiento junto a sus seres queridos.