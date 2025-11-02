Inicio » Colores, música y tradición llenan de vida el Centro Histórico con el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte
Ciudad JuárezPortada

Colores, música y tradición llenan de vida el Centro Histórico con el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

2 de Noviembre del 2025

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó con gran éxito el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, una celebración que rindió tributo a quienes ya partieron y reafirmó el orgullo por las costumbres que nos definen como pueblo.

El colorido de las catrinas, el aroma del copal y el resplandor de las veladoras transformaron el corredor del Centro Histórico en un homenaje vivo a nuestras raíces. 

Los visitantes pudieron admirar una impresionante exhibición de altares dedicados a distintas personalidades, cada uno con su toque único de creatividad, devoción y respeto. 

Flores de cempasúchil, fotografías antiguas, papel picado y calaveras de azúcar dieron vida a una atmósfera llena de historia y sentimiento, donde el pasado y el presente dialogaron entre velas encendidas.

Entre el bullicio de las familias y el ritmo del zapateado, las catrinas desfilaron con elegancia y color, convertidas en verdaderas obras de arte que capturaron todas las miradas. 

La música tampoco faltó: el público disfrutó de las presentaciones de la Compañía de Danza México Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes, el Mariachi Son de México, el Cuarteto de Cuerdas con Ensamble Mexicano “Ánimas Mexicanas”, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte y Armando Luna y su Banda Luna Nueva, además de la proyección del clásico mexicano Macario.

El Festival Tradiciones de Vida y Muerte de Ciudad Juárez, que se celebra cada año entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, tiene como propósito preservar y celebrar las costumbres del Día de Muertos mediante actividades culturales gratuitas que unen a las familias juarenses.

Entre luces, música y flores, el evento reafirmó que la mejor manera de honrar a los que se fueron es manteniendo viva la tradición, celebrando con alegría, arte y memoria la esencia del México que sigue latiendo en cada altar. 

You Might Also Like

You may also like

Gobernador de Michoacán es expulsado del funeral de Carlos Manzo en medio...

Arrestan a pareja en posesión de un arma de fuego calibre 9...

Municipales detuvieron a cinco personas con orden de aprehensión, octubre cerró con...

Permanece operativo especial de la SSPM con Motivo del “Día de Muertos

Detienen a sujeto en posesión de un arma de fuego calibre .40

Despliega SSPE operativo de cateo en Ciudad Juárez y localiza probables indicios...

Juárez noticias All Right Reserved.