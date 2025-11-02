2 de Noviembre del 2025

El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) realizó con gran éxito el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, una celebración que rindió tributo a quienes ya partieron y reafirmó el orgullo por las costumbres que nos definen como pueblo.



El colorido de las catrinas, el aroma del copal y el resplandor de las veladoras transformaron el corredor del Centro Histórico en un homenaje vivo a nuestras raíces.



Los visitantes pudieron admirar una impresionante exhibición de altares dedicados a distintas personalidades, cada uno con su toque único de creatividad, devoción y respeto.



Flores de cempasúchil, fotografías antiguas, papel picado y calaveras de azúcar dieron vida a una atmósfera llena de historia y sentimiento, donde el pasado y el presente dialogaron entre velas encendidas.



Entre el bullicio de las familias y el ritmo del zapateado, las catrinas desfilaron con elegancia y color, convertidas en verdaderas obras de arte que capturaron todas las miradas.



La música tampoco faltó: el público disfrutó de las presentaciones de la Compañía de Danza México Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes, el Mariachi Son de México, el Cuarteto de Cuerdas con Ensamble Mexicano “Ánimas Mexicanas”, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte y Armando Luna y su Banda Luna Nueva, además de la proyección del clásico mexicano Macario.



El Festival Tradiciones de Vida y Muerte de Ciudad Juárez, que se celebra cada año entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, tiene como propósito preservar y celebrar las costumbres del Día de Muertos mediante actividades culturales gratuitas que unen a las familias juarenses.



Entre luces, música y flores, el evento reafirmó que la mejor manera de honrar a los que se fueron es manteniendo viva la tradición, celebrando con alegría, arte y memoria la esencia del México que sigue latiendo en cada altar.