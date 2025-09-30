El cometa 3I/ATLAS, descubierto por la NASA el pasado 1 de julio, ha generado un intenso debate en la comunidad científica. Con un tamaño estimado de 5 kilómetros de diámetro y una masa superior a 33 mil millones de toneladas, es mucho más grande que los visitantes interestelares conocidos hasta ahora.

El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, ha planteado la hipótesis de que podría tratarse no solo de un cometa, sino de un artefacto de origen no humano. Su argumento se basa en la trayectoria anómala y en la forma inusual en la que se mueve en dirección contraria a los planetas del sistema solar.

El objeto pasará cerca de Júpiter, Venus y Marte, lo que ha levantado teorías sobre la posibilidad de que recopile datos precisos de sus órbitas y masas, en una especie de “reconocimiento cósmico”.

Aunque no representa peligro inmediato para la Tierra, la discusión sobre si 3I/ATLAS es un cuerpo natural o un objeto tecnológico mantiene divididos a los expertos. Para algunos, se trata de ciencia ficción; para otros, un desafío a lo que se sabe de la física del espacio profundo.