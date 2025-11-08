Con entusiasmo, compromiso y espíritu solidario, estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se sumaron a la colecta nacional convocada por la Fundación Teletón, una iniciativa que año con año busca fortalecer la atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

Con emoción por haber podido contribuir activamente a esta altruista causa, Griselda Manríquez, alumna de Seguridad y Políticas Públicas, dirigió un mensaje de agradecimiento en representación de los universitarios que participaron en esta campaña de recolección.

“Ha sido una experiencia sumamente gratificante y especial. El hecho de poder ver tan de cerca la reacción de las personas, sin importar la edad, de cuando ven la alcancía y buscan en todas sus bolsas algo para donar. Ese granito de arena es sumamente hermoso, y mucho más bonito cuando se van con esa sonrisa de satisfacción”.

La directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, agradeció a los estudiantes por el esfuerzo y la responsabilidad que demostraron durante su participación a esta noble causa. “No solo representa un gesto de generosidad, sino también un ejemplo de retribución social y compromiso universitario. Reafirmando que la educación va más allá de un aula”.

En su mensaje de agradecimiento, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, subrayó que fueron los estudiantes de esta casa de estudios los que hicieron posible este donativo de 100 alcancías Teletón. “Estos donativos son donativos de la comunidad universitaria. Hay que agradecer a la comunidad universitaria”.

El coordinador de Recaudación Fundación Teletón, el licenciado Óscar Pérez Ramírez, les agradeció a los alumnos de la UACJ por su apoyo a la recaudación, y les aseguró que esta labor que realizan impacta a familias completas con cada moneda que llega a sus alcancías.

Para la entrega de este donativo, el presídium estuvo conformado por:

El doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector

La maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria Académica

La maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social

El licenciado Óscar Pérez Ramírez, coordinador de Recaudación Fundación Teletón