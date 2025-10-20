Inicio » Compartirán Hacienda y Auditoria Superior padrón de proveedores del estado; firman convenio
Compartirán Hacienda y Auditoria Superior padrón de proveedores del estado; firman convenio

El Gobierno del Estado compartirá con la Auditoría Superior del Estado, el Padrón Estatal de Proveedores para que pueda utilizarlo en los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, expresó que este acuerdo representa para el Gobierno del Estado y particularmente para la Secretaría de Hacienda, un reconocimiento a las buenas prácticas que este Gobierno ha implementado para poner orden en la casa.

Recordó que desde la dependencia que encabeza se desarrolló esta plataforma digital y en línea, que concentra a todos los proveedores y permite verificar que cada uno de ellos cumpla con la reglamentación necesaria, además garantiza la legalidad de los procesos, agiliza, simplifica y amplía las opciones de compra.

“Compartir la plataforma evita duplicidades, reduce tiempos y permite que cada vez más instituciones puedan beneficiarse del mismo sistema, pues en lugar de desarrollar plataformas aisladas o paralelas, apostamos por la interoperabilidad y la colaboración tecnológica, pilares de una gestión pública moderna”, dijo.

Para la ASE este acuerdo permitirá mejorar la coordinación entre ambas instituciones, evitará la duplicidad de esfuerzos, y asegurará un seguimiento más ágil y preciso de los recursos públicos.

Este paso reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas, para consolidar a Chihuahua como referente nacional en materia de gestión pública responsable.

