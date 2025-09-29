Conalep Chihuahua rinde cuentas de gestión 2024-2025 en los Planteles Chihuahua I y II

Chihuahua, Chih., 29 de septiembre de 2025.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 115, fracción XX de la Ley General de Educación, y con base en los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior, el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en Chihuahua, llevaron a cabo el Informe y Rendición de Cuentas de los Planteles Chihuahua I y II, en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades educativas, personal docente, administrativo, madres y padres de familia, así como estudiantes.

El evento inició con los honores a la bandera a cargo de la escolta y banda de guerra del Plantel Chihuahua II, seguido de la entonación del Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chihuahua. Posteriormente, se presentaron videos con los resultados y actividades más relevantes de los periodos 2024-2025 de cada plantel.

Durante el acto, el Gustavo Gasca Ramírez, director del Plantel Chihuahua I, y Jorge Ramírez Piñón, director del Plantel Chihuahua II, dirigieron un mensaje a la comunidad educativa, destacando los logros alcanzados y los retos por venir en materia académica, administrativa, financiera e infraestructura.

En representación del secretario de educación y deporte Hugo Gutiérrez Dávila, ofreció un mensaje Gloria Muñiz Villalba secretaria técnica de enlace educativo donde comentó que este ejercicio de rendición de cuentas es fundamental para fortalecer la transparencia y mantener informada a la comunidad de Chihuahuenses.

El cierre estuvo a cargo del Dr. Omar Bazán Flores, director general estatal del CONALEP Chihuahua, quien subrayó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas como un ejercicio que fortalece la confianza de la sociedad en la educación pública.

Como parte del protocolo, se llevó a cabo la firma de actas por representantes de los sectores que integran la vida escolar: madres y padres de familia, personal docente, administrativo y alumnado de ambos planteles.

El evento concluyó con la foto oficial y la reafirmación del compromiso del CONALEP Chihuahua por seguir impulsando una educación media superior de calidad, con responsabilidad y apertura hacia la sociedad.