Con gran emotividad y una profunda carga simbólica, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) fue el escenario donde se inauguró la exposición fotográfica “Dejando huella”, organizada por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) como homenaje a la joven artista María Luna.



La muestra, conformada por 25 fotografías, invita al espectador a adentrarse en las emociones humanas desde una mirada honesta, sensible y profundamente personal.



En cada imagen, María logra transmitir lo que sentía: el amor, el desamor y esa intensidad que solo puede nacer de un alma apasionada por el arte.



Durante la inauguración, familiares, amigos y miembros de la comunidad cultural se dieron cita para recordar a la fotógrafa, quien, a pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable en quienes compartieron con ella su camino artístico.



María Luna, de 20 años, fue una creadora emergente que encontró en la fotografía un lenguaje propio. Su formación, aunque no académica, estuvo marcada por talleres y cursos como Foto bordado y FOTOTOUR MUREF. Enfrentó con valentía los retos de la discapacidad auditiva, encontrando en el arte una forma de comunicación tan potente como su sensibilidad.



En enero de este año, presentó su primera exposición individual con el apoyo de Galería San Luis Contemporáneo, bajo la asesoría curatorial de Las Vanguardistas Exposiciones, conformadas por Daniela Gutiérrez, Itzel Olvera y Hoglá Liset.



La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de diciembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer la obra de una joven que convirtió sus emociones en arte, y cuyo legado continúa inspirando.