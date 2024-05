Los candidatos de los diferentes partidos a cargos de elección popular ya están en la recta final de las campañas.

En este escenario, los aspirantes a la presidencia municipal de esta ciudad intensifican sus actividades proselitistas, buscando convencer al electorado de que son la mejor opción para gobernar.

Ayer los candidatos de Morena, encabezados por Cruz Pérez Cuéllar, llevaron a cabo el acto masivo de cierre de campaña, aunque seguirán muy activos hasta el 29 de mayo en las calles promoviendo el voto a su favor.

Cruz Pérez Cuéllar y sus compañeros candidatos de partido lograron reunir a más de 25 mil almas allá en el sur oriente de Ciudad Juárez, en donde prometió una «victoria histórica».

El cierre de campaña se llevó a cabo en un ambiente de fiesta. Acompañado de su esposa Rubí Enríquez y su hijo Cruz Pérez Jr., el abanderado de Morena y Partido del Trabajo se mostró confiado en lograr una «victoria histórica» el próximo 6 de junio.

El candidato morenista aseguró que tiene las mejores propuestas para transformar Ciudad Juárez y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Entre sus principales compromisos, destacó la reactivación económica, la seguridad pública, la atención a la salud, la educación, el medio ambiente y la participación ciudadana.

******

El próximo 6 de junio, los ciudadanos de Ciudad Juárez tendrán la oportunidad de elegir al próximo alcalde que dirigirá los destinos de esta importante urbe fronteriza.

La decisión no es fácil, pues se trata de una ciudad que enfrenta grandes retos y desafíos, como la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura, la salud y la educación. Sin embargo, hay un candidato que se destaca por su trayectoria, su compromiso y su capacidad de gestión: Cruz Pérez Cuéllar.

Pérez Cuéllar no es un improvisado. Es un político con experiencia y resultados, que ha demostrado su amor por Ciudad Juárez en especial en la administración municipal en la que ha dirigido. Su trabajo ha sido reconocido por diversos sectores de la sociedad, que han visto en él a un aliado y un líder que sabe escuchar y resolver los problemas de la gente.

Así lo han manifestado recientemente los líderes de la asociación civil del Partido Encuentro Solidario (PES), quienes se han sumado al proyecto de Pérez Cuéllar, reconociendo su labor y su visión para Ciudad Juárez.

Esta suma es una muestra de la confianza y el respaldo que tiene el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua”, que integran los partidos Morena, PT y Nueva Alianza.

Los líderes del PES han valorado el esfuerzo y los resultados que ha logrado Pérez Cuéllar, los cuales han favorecido a la ciudad de muchas formas. Entre ellos, se destacan la creación de empleos, la mejora de los servicios públicos, la inversión en obras públicas, la atención a los grupos vulnerables, la promoción de la cultura y el deporte, y la defensa de los derechos humanos.

******

El candidato de la coalición Juntos Defendamos Chihuahua, Rogelio Loya Luna, viene cerrando con fuerza su campaña electoral, este fin de semana tuvo varios eventos importantes, entre los que destacó un encuentro con más de mil mujeres y una caravana de más de 200 vehículos.

En la reunión con las mujeres Loya mostró con hechos su compromiso con las mujeres. Fue un evento masivo, al que acudieron más de mil mujeres de diversos sectores y organizaciones.

Loya presentó su plan de gobierno para las mujeres juarenses, en el que sobresalen tres ejes principales: asegurar que las mujeres vivan sin temor y libres de violencia, que las mujeres se realicen plenamente y que las mujeres vivan sanas y fuertes.

Para alcanzar estas metas, Rogelio Loya propone reestructurar el gobierno municipal para responder a las demandas de las mujeres de una manera integral, creando 10 centros de atención a la mujer, en los que se ofrecerán servicios de seguridad, desarrollo social, económico y salud, con personal formado en equidad de género y en coordinación con el gobierno estatal.

Rogelio Loya tiene claro que las mujeres son el motor de ciudad Juárez y que merecen vivir con dignidad, respeto y oportunidades.

******

Una muestra de su trabajo político por el noroeste del estado fue la visita que realizó Tavo Borunda, delegado nacional del PVEM en Chihuahua, a los candidatos a presidentes municipales de Nuevo Casas Grandes y Ascensión.

En ambos municipios, recorrió las calles junto con sus abanderados y dialogó con los ciudadanos para conocer sus demandas y propuestas.

Según fuentes del partido verde-limón, Borunda Quevedo se mostró satisfecho con el ánimo que percibió en las regiones y aseguró que tanto Iván Fierro en Nuevo Casas Grandes, como Víctor Palacios en Ascensión, llevan la delantera en las preferencias electorales.

No se descartan sorpresas en estas localidades, donde el PVEM ha trabajado en serio para ofrecer una alternativa de gobierno.

Cabe recordar que Tavo Borunda también estuvo presente en el cierre de campaña de la señora Claudia Sheinbaum, quien, como candidata a la Presidencia de la República, eligió Chihuahua para dar su último mensaje acompañada por militantes y simpatizantes de los tres partidos políticos con los que conforma la alianza.

Borunda no solo demostró su lealtad a la coalición, sino también su ambición de tener un papel relevante y con voz propia en el escenario político.

Aunque el PVEM ha sido criticado por ser un partido satélite de Morena, que se adapta a los intereses de quien le convenga, lo cierto es que en esta contienda electoral ha demostrado tener una estrategia propia y una visión de futuro.

Tavo Borunda ha sabido aprovechar las alianzas con Morena y el PT, sin perder la identidad ni la autonomía de su partido. Ha buscado candidatos competitivos y con arraigo social, que le puedan dar votos y representación al Verde en el estado.

No es casualidad que el delegado nacional del PVEM haya elegido el noroeste de Chihuahua para hacer presencia y apoyar a sus abanderados. Es una zona donde el priismo ha perdido fuerza y donde el morenismo tiene mucha penetración. El PVEM ha visto una oportunidad de crecer y consolidarse como una opción política distinta, que puede ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente.

Tavo Borunda no se conforma con ser un simple peón en el tablero electoral. Quiere ser un jugador importante y con voz propia. Por eso, no se pierde la oportunidad de acompañar a los abanderados de Morena en su cierre de campaña. Es un político que sabe combinar la lealtad con la ambición, y que no se deja intimidar por los grandes partidos.